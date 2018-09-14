15 сентября в Обручевском районе пройдет фестиваль спорта

Парк «Усадьба Воронцово» традиционно подготовил интересную программу.

С 12:00 до 16:00 в парке планируется много крутых активностей, начиная от интеллектуального бокса и заканчивая перетягиванием канатов с чемпионами по бодибилдингу. Пока взрослые соревнуются, дети смогут поиграть в «Казаки-разбойники» на новый лад с использованием бластеров с поролоновыми снарядами, которые не могут привести к серьезным травмам. Все будет очень серьезно — судьи, организаторы и огромный арсенал различных бластеров. На фестивале выступят ярославские атлеты команды «Прорыв» со своим экстремальным силовым шоу. Завершится мероприятие концертом современной музыки с торжественным награждением участников соревнований.