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15 сентября в Обручевском районе пройдет фестиваль спорта
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15 сентября в Обручевском районе пройдет фестиваль спорта 

Обручевский меридиан + ещё 2 5 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Парк «Усадьба Воронцово» традиционно подготовил интересную программу.
С 12:00 до 16:00 в парке планируется много крутых активностей, начиная от интеллектуального бокса и заканчивая перетягиванием канатов с чемпионами по бодибилдингу. Пока взрослые соревнуются, дети смогут поиграть в «Казаки-разбойники» на новый лад с использованием бластеров с поролоновыми снарядами, которые не могут привести к серьезным травмам. Все будет очень серьезно — судьи, организаторы и огромный арсенал различных бластеров. На фестивале выступят ярославские атлеты команды «Прорыв» со своим экстремальным силовым шоу. Завершится мероприятие концертом современной музыки с торжественным награждением участников соревнований.
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