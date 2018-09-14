СМИ: проверку начали в «Евродоне» из-за видео жестокого уничтожения индеек

Проверка начата в компании «Евродон» в Ростовской области в связи с появлением в интернете видео жестокого уничтожения индеек, сообщил 1rnd.ru исполнительный директор ГК Александр Сохинов.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, берутся объяснительные. Действиям виновных будет дана правовая оценка», — заявил топ-менеджер.

Ранее в интернете появился ролик, предположительно, снятый на одной из площадок компании.

На видео живых индеек давили мини-погрузчиками и забивали палками якобы из-за нехватки кормов.

По словам Александра Сохинова, никто из руководства компании не давал распоряжения умерщвлять птицу таким негуманным методом.

«Подчеркиваю, это не политика компании и собственника таким диким способом уничтожать птицу», — подчеркнул исполнительный директор.