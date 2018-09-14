Ещё
Итальянка Бусси установила новый мировой рекорд на часовом треке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Итальянка Бусси установила новый мировой рекорд на часовом треке 

Чемпионат.com 5 часов назад
Итальянская велогонщица Виттория Бусси обновила мировой рекорд на часовом треке, сообщает официальный «Твиттер» Международного союза велосипедистов (UCI).
За 60 минут Бусси преодолела 48,007 км дистанции, что на 27 метров больше предыдущего рекорда, установленного американкой Эвелин Стивенс в 2016 году.
31-летняя итальянка выступает за команду «Servetto Footon». В 2014 году она заняла третье место в Национальной гонке Италии.
Первой мировой рекордсменкой на часовом треке была советская велогонщица Тамара Новикова. Она проехала 38,473 км за 60 минут.
Чемпионат.com: последние новости
Гол Витселя за «Боруссию» признан лучшим в Бундеслиге по итогам августа Черчесов: если Антон получит паспорт РФ по зову души, то будем его рассматривать «Химки» объявили о переходе Рязанцева под песню Верки Сердючки «Пирожок»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке1
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение