Итальянка Бусси установила новый мировой рекорд на часовом треке

Итальянская велогонщица Виттория Бусси обновила мировой рекорд на часовом треке, сообщает официальный «Твиттер» Международного союза велосипедистов (UCI).

За 60 минут Бусси преодолела 48,007 км дистанции, что на 27 метров больше предыдущего рекорда, установленного американкой Эвелин Стивенс в 2016 году.

31-летняя итальянка выступает за команду «Servetto Footon». В 2014 году она заняла третье место в Национальной гонке Италии.

Первой мировой рекордсменкой на часовом треке была советская велогонщица Тамара Новикова. Она проехала 38,473 км за 60 минут.