Руководителем Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды назначен Дмитрий Жиобакас

С понедельника, 17 сентября, новый начальник Управления приступит к своим обязанностям.

Дмитрию Жиобакасу 36 лет, имеет высшее образование. Окончил Череповецкий государственный университет по специальности «Физическая культура». С 2002 года работал тренером-преподавателем в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 3 по футболу. В этом качестве неоднократно становился победителем и призером городских, областных и всероссийских соревнований.

В августе 2015 года Дмитрий Жиобакас возглавил спортивную школу. Под его руководством в 2016 году учреждение было признано лучшей спортивной школой в Вологодской области. Дмитрий Жиобакас имеет ряд благодарственных писем, почетных грамот за вклад в развитие футбола в регионе.

Напомним, ранее должность начальника Управления физической культуры и массового спорта занимал Евгений Барандин, который покинул этот пост по собственному желанию.