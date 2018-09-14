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Руководителем Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды назначен Дмитрий Жиобакас
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Руководителем Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды назначен Дмитрий Жиобакас 

Официальный сайт Администрации города Вологды + ещё 1 4 часа назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
С понедельника, 17 сентября, новый начальник Управления приступит к своим обязанностям.
Дмитрию Жиобакасу 36 лет, имеет высшее образование. Окончил Череповецкий государственный университет по специальности «Физическая культура». С 2002 года работал тренером-преподавателем в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 3 по футболу. В этом качестве неоднократно становился победителем и призером городских, областных и всероссийских соревнований.
В августе 2015 года Дмитрий Жиобакас возглавил спортивную школу. Под его руководством в 2016 году учреждение было признано лучшей спортивной школой в Вологодской области. Дмитрий Жиобакас имеет ряд благодарственных писем, почетных грамот за вклад в развитие футбола в регионе.
Напомним, ранее должность начальника Управления физической культуры и массового спорта занимал Евгений Барандин, который покинул этот пост по собственному желанию.
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