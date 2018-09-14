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Себастьян Дриусси: «Паредес счастлив в „Зените“. Думаю, он здесь надолго»
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Себастьян Дриусси: «Паредес счастлив в „Зените“. Думаю, он здесь надолго» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 5 часов назад
Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что его соотечественник Леандро Паредес может покинуть петербургскую команду.
— Ваш соотечественник Ригони уже в «Аталанте». Ходит слух, что Паредес вскоре тоже может уехать. Вас беспокоит, что аргентинская банда разделяется?
— Бог однажды сделал так, что все мы оказались в одном месте. Но теперь каждый сам выбирает свой путь. Всем нам хочется чаще играть, и Эмилиано отправился в Италию именно за игровой практикой. Каждый из нас мечтает выступать за сборную, где очень большая конкуренция среди молодых футболистов, и только постоянно играя мы можем что-то показать и доказать. Лео счастлив в «Зените», я вижу это. Так что думаю, он здесь надолго. А Эмилиано переезд сразу пошел на пользу — он начал забивать, и это самое главное. (Егор БЫЧКОВ)
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