Себастьян Дриусси: «Паредес счастлив в „Зените“. Думаю, он здесь надолго»

— Ваш соотечественник Ригони уже в «Аталанте». Ходит слух, что Паредес вскоре тоже может уехать. Вас беспокоит, что аргентинская банда разделяется?