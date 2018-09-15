«Балтика» — «Локомотив»: как попасть на матч с чемпионом России по футболу

Меньше двух недель остаётся до игры 1/16 финала Кубка России, в котором в Калининграде местная «Балтика» сыграет с действующим чемпионом страны, участником Лиги чемпионов — столичным «Локомотивом». «Клопс» расскажет, как попасть на матч.

Когда и во сколько будет игра?

Кубковый матч пройдёт в середине рабочей недели, 26 сентября, в 20:00. Начало встречи запланировано на позднее время, чтобы все желающие успели добраться на арену.

Сколько будет стоить билет?

Стоимость билетов останется прежней, как и на игры первенства ФНЛ. Минимальная цена 150 рублей. Вход на стадион по клубным картам — бесплатный.

Где купить билет без очередей?

Первые билеты появятся в продаже в четверг, 20 сентября. Болельщики, которые пойдут на матч «Балтика» — «Ротор», могут воспользоваться бонусной программой клуба и купить билеты на кубковую игру заранее, с 13 сентября. Реализовывать их будут в кассах стадионов «Балтика» и «Калининград» и в клубном магазине. Без очередей — на сайте клуба.

Будут ли ради матча перекрывать улицы?

Нет, перекрытий дорог ради матча с чемпионом России не планируется.

Будут ли организованы шаттлы и какова стоимость проезда?

В день матча до стадиона «Калининград» будут курсировать два специальных маршрута: от Южного вокзала и от «Матери-России». Проезд платный — 20 рублей. Кроме того, ФК «Балтика» обратится в администрацию города с просьбой продлить работу общественного транспорта. Дело в том, что для определения победителя в кубковом матче может не хватить 90 минут. Это значит, что конец игры может затянуться на три часа и даже более.

Соперник «Балтики» определился после жеребьевки в конце августа.