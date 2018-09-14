Погребняка взяли в «Урал» как «дядьку-наставника»

"Мы думаем, что Павел даже не столько забьет много голов, сколько даст нашим форвардам что-то новое, расскажет, как надо играть. Мы взяли его как дядьку-наставника, старшего товарища нашим молодым футболистам", — заявил Иванов.

После он отметил, что команда давно нуждалась в опытном нападающем. Ранее, по словам президента клуба, таким примером был Роман Павлюченко

"Он очень много сделал для «Урала», рядом с ним наши молодые ребята действительно росли", — сказал он.

С февраля текущего года Погребняк играл за клуб «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка РФ. В июне клуб Ленинградской области прекратил существование из-за финансовых проблем.