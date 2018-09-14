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Президент «Урала»: Погребняк станет хорошим наставником для молодых футболистов
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Президент «Урала»: Погребняк станет хорошим наставником для молодых футболистов 

ТАСС + ещё 5 5 часов назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк, который в конце августа подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал", станет хорошим наставником для молодых игроков команды. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС президент клуба Григорий Иванов.
"Мы думаем, что Павел даже не столько забьет много голов, сколько даст нашим нападающим что-то новое, расскажет, как надо играть. Мы взяли его как дядьку— наставника, старшего товарища нашим молодым футболистам. У нас есть молодые нападающие, мы думаем, что в этом плане он нам будет очень полезен", — сказал Иванов.
Он добавил, что команде был нужен опытный нападающий. «У нас перед глазами был пример Романа Павлюченко, который очень много сделал для нашего клуба, рядом с ним наши молодые ребята действительно росли», — подчеркнул президент «Урала».
В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет от шести до восьми месяцев. При этом Погребняк может вернуться к тренировкам в общей группе уже в октябре.
С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области «Тосно», с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб из-за финансовых проблем прекратил существование, а 34-летний Погребняк стал свободным агентом.
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