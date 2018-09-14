Экс-мэр Геленджика Хрестин отказался от мандата депутата городской думы

КРАСНОДАР, 14 сентября. / ТАСС /. Возглавлявший Геленджик в течение десяти лет Виктор Хрестин , который 9 сентября победил на выборах в думу Геленджика, отказался от мандата, сообщили ТАСС в территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Ранее сообщалось, что Хрестин, который с 2008 года был мэром Геленджика, баллотировался в депутаты городской думы как самовыдвиженец. По результатам прошедшего 9 сентября голосования он набрал более 50% голосов по округу и мог получить мандат. 10 сентября он оставил пост мэра, в тот же день исполняющим обязанности главы города стал Александр Богодистов, ранее работавший в коммерческих структурах и являвшийся депутатом гордумы. Богодистов также баллотировался в гордуму и набрал в своем округе 44,67% голосов.

По данным геленджикского избиркома, Хрестин и Богодистов сами подали заявления об отказе от депутатских мандатов. Решения об избрании обоих депутатами гордумы Геленджика отменены. «Решение [об отмене избрания] вступило в силу сразу», — сказали ТАСС в геленджикской ТИК.