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Экс-мэр Геленджика Хрестин отказался от мандата депутата городской думы
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Экс-мэр Геленджика Хрестин отказался от мандата депутата городской думы 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: Югополис
КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Возглавлявший Геленджик в течение десяти лет Виктор Хрестин, который 9 сентября победил на выборах в думу Геленджика, отказался от мандата, сообщили ТАСС в территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Ранее сообщалось, что Хрестин, который с 2008 года был мэром Геленджика, баллотировался в депутаты городской думы как самовыдвиженец. По результатам прошедшего 9 сентября голосования он набрал более 50% голосов по округу и мог получить мандат. 10 сентября он оставил пост мэра, в тот же день исполняющим обязанности главы города стал Александр Богодистов, ранее работавший в коммерческих структурах и являвшийся депутатом гордумы. Богодистов также баллотировался в гордуму и набрал в своем округе 44,67% голосов.
По данным геленджикского избиркома, Хрестин и Богодистов сами подали заявления об отказе от депутатских мандатов. Решения об избрании обоих депутатами гордумы Геленджика отменены. «Решение [об отмене избрания] вступило в силу сразу», — сказали ТАСС в геленджикской ТИК.
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