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Пивцакин пропустит две-три недели из-за травмы колена
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Пивцакин пропустит две-три недели из-за травмы колена 

Спорт-Экспресс + ещё 2 4 часа назад
Защитник омского «Авангарда» Никита Пивцакин пропустит две-три недели из-за травмы колена, сообщают "РИА Новости".
Хоккеист из-за повреждения не смог завершить матч с «Нефтехимиком». У форварда были подозрения на крестообразные связки. Ожидалось, что восстановление займет около месяца. В итоге Пивцакин пропустил матчи с «Ак Барсом» и «Металлургом» и не сыграет в течении еще двух-трех недель.
"Авангард" занимает вторую строчку Восточной конференции КХЛ после пяти побед в шести матчах. Пивцакин в текущем сезоне провел 4 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две передачи.
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