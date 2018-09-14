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Семак: «С Дзюбой все в порядке, Маркизио возьмем в Оренбург»
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Семак: «С Дзюбой все в порядке, Маркизио возьмем в Оренбург» 

SPORT24.ru 5 часов назад
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем с «Оренбургом» в 7-м туре РПЛ.
«Из сборных все вернулись. Последним вчера во второй половине дня прибыл Паредес. С Дзюбой все хорошо, он тренируется со всеми. Будем смотреть в день игры, но думаю, что он сможет сыграть.
Выступление «Оренбурга» впечатлило многих. Команда стартовала хорошо. И много очков набрала, и игру хорошую показывает. Очень хороший соперник, который хорошо умеет обороняться. Команда выжимает максимум из своих ресурсов. Плюс коллектив у них подобрался хороший. Много опытных игроков.
Искуственный газон мы учитываем с точки зрения здоровья футболистов. Здесь мы должны все очень серьезно понимать, прежде чем выпускать того или иного футболиста. Но мы должны играть на любом поле, мы должны быть готовы. Хотя это плюс для соперника, который привык там играть.
Думаю, что возьмем Маркизио в Оренбург. Завтра мы определимся с составом», — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.
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