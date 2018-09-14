Уэйд: «Если и продолжу карьеру, то только в „Майами“

36-летний защитник Дуэйн Уэйд пока не решил, будет ли он выступать в НБА в сезоне-2018/19. «Флэш» остается свободным агентом после окончания действия контракта с «Майами Хит».

«Продолжу ли я карьеру? На этот вопрос у меня пока нет ответа.

Но я всегда говорил, что завершу карьеру в «Майами». Я не хочу паковать вещи и отправляться куда-то еще. Моя семья живет в Майами, мои дети растут, поэтому, если я не буду носить майку «Хит» на паркете в следующем сезоне, то буду носить ее под курткой или под свитером», — цитирует Уэйда L’Equipe.

12-кратный участник Матчей всех звезд, Уэйд является лидером в истории «Майами» по числу набранных очков, результативных передач, перехватов и проведенных матчей.