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Пирло предположил, что Дибала недорабатывает на тренировках «Ювентуса»
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Пирло предположил, что Дибала недорабатывает на тренировках «Ювентуса» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что нападающему туринского клуба Пауло Дибале нужно усердней работать на тренировках, чтобы вернуть себе место в стартовом составе команды, которое он потерял с приходом в клуб Криштиану Роналду.
«Всем тяжело принять тот факт, что ты не являешься игроком стартового состава, особенно на такой стадии сезона.
Пауло сделает все возможное, чтобы играть как можно больше: если он будет тренироваться с усердием Роналду, то Аллегри (главному тренеру «Ювентуса») будет сложно не включать Дибалу в стартовый состав.
Если ты не играешь, это значит, что ты должен работать больше. Ему нужно стараться, в его таланте никто не сомневается. Чтобы стать ключевым игроком «Ювентуса», Дибале нужно найти что-то внутри себя. Это он должен сделать в первую очередь ради себя», — цитирует Пирло Football Italia.
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