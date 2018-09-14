Пирло предположил, что Дибала недорабатывает на тренировках «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что нападающему туринского клуба Пауло Дибале нужно усердней работать на тренировках, чтобы вернуть себе место в стартовом составе команды, которое он потерял с приходом в клуб Криштиану Роналду

«Всем тяжело принять тот факт, что ты не являешься игроком стартового состава, особенно на такой стадии сезона.

Пауло сделает все возможное, чтобы играть как можно больше: если он будет тренироваться с усердием Роналду, то Аллегри (главному тренеру «Ювентуса») будет сложно не включать Дибалу в стартовый состав.

Если ты не играешь, это значит, что ты должен работать больше. Ему нужно стараться, в его таланте никто не сомневается. Чтобы стать ключевым игроком «Ювентуса», Дибале нужно найти что-то внутри себя. Это он должен сделать в первую очередь ради себя», — цитирует Пирло Football Italia.