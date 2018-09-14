Сергей Семак: Международная пауза — это головная боль для тренера

Сергей Семак: Выступление «Оренбурга» впечатлило многих

«В большей степени это проблема для тех, кто вызывается, но не играет, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». — Кроме того, есть проблемы с эмоциональным фоном, перелетами как у Паредеса.

Для тренера это определенная головная боль. Сборная — это сборная, каждый хочет продемонстрировать максимум своих возможностей. Всегда сложно возвращаться к решению клубных вопросов. Дополнительные сложности также существуют при выборе состава и в подготовке».

Напомним, в первом матче после сентябрьской международной паузы «Зенит» сыграет в седьмом туре премьер-лиги с «Оренбургом».

Матч пройдет 16 октября на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — 14:00 (мск).