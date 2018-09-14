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Сергей Семак: Международная пауза — это головная боль для тренера
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Сергей Семак: Международная пауза — это головная боль для тренера 

Советский спорт + ещё 2 4 часа назад
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, с какими проблемами сталкиваются тренеры после международных пауз.
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«В большей степени это проблема для тех, кто вызывается, но не играет, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». — Кроме того, есть проблемы с эмоциональным фоном, перелетами как у Паредеса.
Для тренера это определенная головная боль. Сборная — это сборная, каждый хочет продемонстрировать максимум своих возможностей. Всегда сложно возвращаться к решению клубных вопросов. Дополнительные сложности также существуют при выборе состава и в подготовке».
Напомним, в первом матче после сентябрьской международной паузы «Зенит» сыграет в седьмом туре премьер-лиги с «Оренбургом».
Матч пройдет 16 октября на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — 14:00 (мск).
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