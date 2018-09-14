Воспитанники спортивной школы «Воробьевы горы» помогли сборной Москвы получить бронзу на первенстве России по стендовой стрельбе

Ученики образовательного комплекса «Воробьевы горы» заняли третье место на соревнованиях России по стендовой стрельбе среди юношей и девушек не старше 19 лет.

В стартовом составе московской сборной ученики отделения стендовой стрельбы смогли занять третье место в общем зачёте. Ребята получили полный комплект медалей в дисциплине «Трап» — золотая, серебряная и бронзовая. Опередили столичных спортсменов по сумме всех видов испытаний, соперники из Липецкой области и Республики Татарстан. В состязаниях, которые прошли в Воронеже с 1 по 9 сентября 2018 года, смогли принять участие около 180 молодых стрелков из 13 регионов страны.