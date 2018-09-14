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Воспитанники спортивной школы «Воробьевы горы» помогли сборной Москвы получить бронзу на первенстве России по стендовой стрельбе
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Воспитанники спортивной школы «Воробьевы горы» помогли сборной Москвы получить бронзу на первенстве России по стендовой стрельбе 

Управа района Гагаринский 4 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
Ученики образовательного комплекса «Воробьевы горы» заняли третье место на соревнованиях России по стендовой стрельбе среди юношей и девушек не старше 19 лет.
В стартовом составе московской сборной ученики отделения стендовой стрельбы смогли занять третье место в общем зачёте. Ребята получили полный комплект медалей в дисциплине «Трап» — золотая, серебряная и бронзовая. Опередили столичных спортсменов по сумме всех видов испытаний, соперники из Липецкой области и Республики Татарстан. В состязаниях, которые прошли в Воронеже с 1 по 9 сентября 2018 года, смогли принять участие около 180 молодых стрелков из 13 регионов страны.
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