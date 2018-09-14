Экс-тренер сборной России Быков стал консультантом академии «Ак Барса»

Знаменитый в прошлом тренер сборной России Вячеслав Быков в сезоне-2018/19 станет консультировать научно-методический центр Академии хоккея и Центр развития игроков «Ак Барса». Таким образом, он снова будет работать вместе со своим напарником Игорем Захаркиным

"Для меня почетно быть в системе хоккейного клуба «Ак Барс», и я рад, что вновь смогу поработать с Игорем Захаркиным, который уже более года сотрудничает с Академией хоккея. Наша задача — подготовка нового поколения хоккеистов, которые смогут играть на высшем уровне", — приводит слова Быкова официальный сайт казанского «Ак Барса».

Планируется, что знаменитый в прошлом хоккеист и тренер будет проводить в Казани и Альметьевске мастер-классы для игроков, а также семинары для тренеров местных СДЮШОР.