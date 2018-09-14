Ещё
Экс-тренер сборной России Быков стал консультантом академии «Ак Барса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренер сборной России Быков стал консультантом академии «Ак Барса» 

Вести.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Знаменитый в прошлом тренер сборной России Вячеслав Быков в сезоне-2018/19 станет консультировать научно-методический центр Академии хоккея и Центр развития игроков «Ак Барса». Таким образом, он снова будет работать вместе со своим напарником Игорем Захаркиным.
"Для меня почетно быть в системе хоккейного клуба «Ак Барс», и я рад, что вновь смогу поработать с Игорем Захаркиным, который уже более года сотрудничает с Академией хоккея. Наша задача — подготовка нового поколения хоккеистов, которые смогут играть на высшем уровне", — приводит слова Быкова официальный сайт казанского «Ак Барса».
Планируется, что знаменитый в прошлом хоккеист и тренер будет проводить в Казани и Альметьевске мастер-классы для игроков, а также семинары для тренеров местных СДЮШОР.
Вести.Ru: последние новости
"У меня в животе дырка": налетчик порезал двух женщин в самарском магазине Ссора Нурмагомедова и Тимати: Кадыров призвал "не заниматься ерундой и наводить порядок" КХЛ. "Адмирал" победил "Амур" в дальневосточном дерби
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение