«Зенит» устроил «приветственный тоннель» для Маркизио 

Новоиспеченный полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио провел тренировку в составе петербургской команды, сообщает "Советский спорт".
Во время занятия игроки сине-бело-голубых образовали импровизированный традиционный тоннель для новичков клуба, через который прошел итальянец.
Видео эпизода опубликовано в официальном твиттере команды из Северной столицы.
32-летний Маркизио минувшим летом расторг контракт с «Ювентусом» и на правах свободного агента заключил двухлетнее соглашение с «Зенитом».
Ранее сообщалось, что сыновья Маркизио будут играть в академии «Зенита».