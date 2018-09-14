«Зенит» устроил «приветственный тоннель» для Маркизио

Во время занятия игроки сине-бело-голубых образовали импровизированный традиционный тоннель для новичков клуба, через который прошел итальянец.

Видео эпизода опубликовано в официальном твиттере команды из Северной столицы.

32-летний Маркизио минувшим летом расторг контракт с «Ювентусом» и на правах свободного агента заключил двухлетнее соглашение с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что сыновья Маркизио будут играть в академии «Зенита».