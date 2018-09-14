В Саратове на гонке с препятствиями будут метать гранаты и ползать в грязи

Городской молодежный центр организует масштабную гонку с испытаниями по пересеченной местности «Последний герой», спортивно-туристическое мероприятие состоится 22 сентября в 10:00 и пройдет на территории Агро-центра, расположенного по адресу: 3-й Прессовый проезд.

Участников соревнований ожидает полоса препятствий, протяженностью 3 км, которую необходимо преодолеть общими усилиями команды. Гоночная трасса включает в себя 10 контрольных испытаний: саратовцам предстоит быстро пройти под длинной сетью и проползти под машиной, справиться с грязевым подъемом, переправиться по натянутым тросам через водоем, спуститься вниз по ручью и перелезть через череду метровых заграждений. Помимо этого, участникам понадобится проявить слаженную командную работу, перенеся ящик весом 80 кг на расстояние 100 м, а также выполнить нормативы по сборке-разборке АК-47 и метанию гранаты. По итогам команда, преодолевшая трассу за наименьшее время, станет победителем гонки.

К участию в соревновании приглашаются команды, состоящие из 4 человек. Ознакомиться с положением и заявкой на участие можно в официальной группе Городского молодежного центра Вконтакте: https://vk.com/gmc64?w=wall-39173320_13663