Задержанного в Таиланде бойца муай‐тай Ивкина выпустят после решения проблем с визой

Спортсмена из одинцовской школы Муай-Тай Александра Ивкина, задержанного в Бангкоке, выпустят в ближайшее время после решения проблем с визой. Об этом «360» рассказали в клубе «Комбат».

«Сейчас все уже под контролем, и никаких проблем не должно быть. Его должны скоро отпустить. Когда точно, непонятно, но скоро. Все вопросы решены», — рассказали «360» в клубе «Комбат».

Россиянина задержали при попытке вылететь из Таиланда в Москву 10 сентября. По словам тренера Ивкина, в отделении полиции в Бангкоке тот оплатил штраф в четыре тысячи бат, однако 12 сентября тренеру пришло сообщение с чужого номера о том, что его подопечный арестован.

В клубе «Комбат» рассказали, что Ивкин летал в Таиланд, чтобы потренироваться и выступить на местных боях по тайскому боксу.