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Задержанного в Таиланде бойца муай‐тай Ивкина выпустят после решения проблем с визой
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Задержанного в Таиланде бойца муай‐тай Ивкина выпустят после решения проблем с визой 

360tv.ru 4 часа назад
Спортсмена из одинцовской школы Муай-Тай Александра Ивкина, задержанного в Бангкоке, выпустят в ближайшее время после решения проблем с визой. Об этом «360» рассказали в клубе «Комбат».
«Сейчас все уже под контролем, и никаких проблем не должно быть. Его должны скоро отпустить. Когда точно, непонятно, но скоро. Все вопросы решены», — рассказали «360» в клубе «Комбат».
Россиянина задержали при попытке вылететь из Таиланда в Москву 10 сентября. По словам тренера Ивкина, в отделении полиции в Бангкоке тот оплатил штраф в четыре тысячи бат, однако 12 сентября тренеру пришло сообщение с чужого номера о том, что его подопечный арестован.
В клубе «Комбат» рассказали, что Ивкин летал в Таиланд, чтобы потренироваться и выступить на местных боях по тайскому боксу.
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