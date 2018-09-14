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Мбаппе прокомментировал переход Роналду в «Ювентус»
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Мбаппе прокомментировал переход Роналду в «Ювентус» 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».
"Переход Роналду в «Ювентус» поднял Серию А на новый уровень. Это всегда была сильная лига, но в последние годы она стала утрачивать свой престиж. С приходом Криштиану фанаты снова обратят внимание на Италию. Я давно слежу за Серией А, но теперь это стало ещё интереснее. Роналду добавил «Ювентусу» величия. С его приходом команда стала ещё сильнее. Соперники будут более тщательно изучать их. Это также великолепная возможность для самого Роналду. Сделка была удачной для обеих сторон. Вместе они могут добиться успеха в Лиге Чемпионов" — цитирует Мбаппе Football Italia.
Напомним, что 33-летний Роналду перешёл из "Реала" в «Ювентус» за 117 миллионов евро, однако пока не забил ни одного гола за туринцев.
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