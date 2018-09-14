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В Саратове ликвидирована спортивная федерация черлидинга
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В Саратове ликвидирована спортивная федерация черлидинга 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовская областная спортивная федерация черлидинга закрыта. Причиной ликвидации послужило рейдерство в данном виде спорта, так считает бывший президент организации. Согласно приказу Министерства спорта России виды спорта «черлидинг», «чир-спорт» и их спортивные дисциплины объединены в «чир спорт». Это обстоятельство послужило закрытию ряда региональных федераций по виду спорта «черлидинг» по всей стране, в том числе была ликвидирована саратовская федерация. Об этом информационной службе «Саратов 24» сообщила Ксения Бурковская. По словам экс-президента федерации, черлидинг в Саратове развивался на протяжении 6 лет с 2012 года. Без помощи бюджетных средств федерация занимала лидирующие позиции по численности занимающихся спортсменов, среди которых были призеры Первенств и Чемпионатов Европы. На сегодня закрыты и все секции, где занимались данным видом спорта.
"Саратовская федерация черлидинга была аккредитована Министерством спорта области по виду спорта «черлидинг». То есть, имела право проводить официальные Чемпионаты и Первенства и присваивать спортивные разряды. После переименования все функции, как федерации, так и тренерского состава и спортсменов аннулировались. Все черлидеры являлись членами федерации. Подразделений в федерации не было. Было 15 команд по 20-25 человек в каждой разных возрастных категорий. От детей 4 лет до взрослых студентов 22 лет. На данный момент все официальные спортивные секции по виду спорту «черлидинг» закрыты", — сообщили Бурковская.
Напомним, это не первый случай ликвидации команды в саратовском спорте. В начале сентября появилась информация о том, что волейбольный клуб «Протон» может прекратить свое существование.
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