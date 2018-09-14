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Вячеслав Быков назначен консультантом академии «Ак Барса»
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Вячеслав Быков назначен консультантом академии «Ак Барса» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 3 часа назад
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заключил соглашение о сотрудничестве с «Ак Барсом»​, сообщает официальный сайт КХЛ. Специалист в сезоне-2018/19 будет консультировать научно-методический центр Академии хоккея и Центр развития игроков «Ак Барса». Также в рамках работы Быкова в Казани и Альметьевске запланировано проведение регулярных мастер-классов для игроков и семинаров для тренеров СДЮСШОР «Ак Барс», ДЮСШ «Динамо» и ДЮСШ «Нефтяник».
— Для меня почетно быть в системе хоккейного клуба «Ак Барс», и я рад, что вновь смогу поработать с Игорем Захаркиным, который уже более года сотрудничает с Академией хоккея, — сказал Быков. — Наша задача — подготовка нового поколения хоккеистов, которые смогут играть на высшем уровне. Вместе с развитием игровых навыков мы должны делать акцент на развитие личности, помня о том, что воспитание — и хоккейное, и человеческое — должно идти параллельно.
Быков на клубном уровне возглавлял ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА. С последними двумя клубами он выиграл по одному Кубку Гагарина. С 2006 по 2011 год он также работал со сборной России, завоевав два золота и серебро чемпионатов мира. После ухода из СКА в 2015 году не работал.
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