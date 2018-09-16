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Маркизио дебютировал за «Зенит» в матче против «Оренбурга»
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Маркизио дебютировал за «Зенит» в матче против «Оренбурга» 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Новичок "Зенита" полузащитник Клаудио Маркизио дебютировал за петербургский клуб в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», сообщает Sport24.
В матче седьмого тура РПЛ итальянский футболист вышел на поле на 71-й минуте встречи. Он сменил Леандро Паредеса при счете 2:1 в пользу сине-бело-голубых.
Свой первый матч экс-хавбек «Ювентуса» сыграл 9 сентября, но тогда встреча носила товарищеский характер.
"Газета.Ru" ведет тестовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Маркизио остался вне стартового состава на матч «Зенита» с «Оренбургом».
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