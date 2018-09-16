Три российских участника Лиги Европы проведут в воскресенье свои матчи в РПЛ

МОСКВА, 16 сентября. / ТАСС /. Тремя встречами в воскресенье продолжится седьмой тур чемпионата России по футболу. Свои матчи проведут три представителя России в еврокубках — "Зенит" "Спартак" и «Краснодар».

Воскресную программу тура откроет матч «Оренбург» — «Зенит». Встреча начнется в 14:00 мск, главный арбитр — Виталий Мешков (Дмитров).

В Оренбурге может состояться дебют за «Зенит» итальянского новичка Клаудио Маркизио . Он уже был представлен петербургской публике во время товарищеского матча с казахстанским «Кайратом» неделю назад. «Зенит» подписал с 32-летним Маркизио двухлетний контракт, игрок пришел в клуб в качестве свободного агента и, по данным СМИ, будет получать €3,5 млн в год.

Были сомнения по поводу участия в предстоящем матче форварда Артема Дзюбы, который из-за травмы вынужден был покинуть расположение сборной России. Однако главный тренер Сергей Семак заверил, что с Дзюбой все в порядке.

Хороший старт «Оренбурга» стал одной из главных неожиданностей чемпионата. Особенно с учетом того, что в соперниках у команды Владимира Федотова в первых шести турах были три лидера. «Спартаку» удалось в первом туре обыграть команду, вернувшуюся в премьер-лигу, а вот «Локомотив» и «Краснодар» очки потеряли, причем действующий чемпион на выезде не сумел добыть даже ничью.

"Действительно, выступление «Оренбурга» впечатлило многих. После первого короткого этапа чемпионата они забрались достаточно высоко не только с точки зрения очков, но еще и с точки зрения игры на домашнем поле. Сложный соперник, который обороняется хорошо и числом, и умением. Пытается выжимать максимум из тех ресурсов, которыми располагает, и делает это очень хорошо", — так высказался на предматчевой пресс-конференции Семак.

"Краснодар" сыграет против аутсайдера

Во втором матче дня «Анжи» примет «Краснодар». Встреча в Каспийске начнется в 16:30 мск, главный арбитр — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Последнюю победу над «Краснодаром» в премьер-лиге «Анжи» одержал шесть лет назад. Тогда за махачкалинцев забивали Самюэль Это'О и Олег Шатов , а команда играла в еврокубках. За эти годы ситуация изменилась, и теперь «Анжи» замыкает таблицу чемпионата.

"Нам кровь из носу нужно набирать очки, и, конечно, мы обязаны порадовать наших болельщиков. Они уже заждались", — сказал клубной пресс-службе полузащитник «Анжи» Константин Савичев . В этом сезоне махачкалинцы на своем поле очков не набирали.

Пилипчук против «Спартака»

"Спартак" в Москве сыграет с грозненским «Ахматом». Матч на «Открытие-Арене» начнется в 19:00 мск, судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Главной темой ленты спартаковских новостей во время паузы на матчи сборных был переход легенды лондонского «Челси» и сборной Англии Джона Терри . Вроде бы уже согласившись подписать контракт с красно-белыми, 37-летний ветеран отказался от переезда в Россию, сославшись на семейные причины. «Мы до последнего дня старались убедить Терри перейти в „Спартак“, я лично общался с ним. И он объяснил мне причины своего решения», — рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Для «Ахмата» этот матч станет первым после тренерской перестановки. Игорь Ледяхов довольно неожиданно ушел в отставку после победы в прошлом туре, на его место пришел Рашид Рахимов , уже возглавлявший грозненскую команду с 2013 по 2017 год. Интересно, что в тренерский штаб Рахимова вошел Роман Пилипчук , два сезона проработавший ассистентом Карреры.

Седьмой тур чемпионата России стартовал в пятницу, когда «Локомотив» дома сыграл вничью с «Динамо» (1:1). В воскресенье "Рубин" дома обыграл «Енисей» (1:0), ЦСКА на выезде разгромил «Уфу» (3:0), а «Арсенал» на своем поле — «Крылья Советов» (4:0). В турнирной таблице лидирует «Зенит» — 16 очков после 6 матчей. На втором месте расположился «Спартак» — 15, а замыкает тройку лидеров «Ростов», набравший 13 очков.

Матчи Лиги Европы пройдут в четверг. «Спартак» в Вене сыграет с австрийским «Рапидом», «Зенит» отправится в Данию на игру с «Копенгагеном», а «Краснодар» на выезде сыграет с турецким «Акхисаром».