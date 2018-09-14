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Юрист оценил возможность выступления за сборную России игрока из Бундеслиги
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Юрист оценил возможность выступления за сборную России игрока из Бундеслиги 

Soccer News + ещё 1 2 часа назад
Фото: Soccer News
Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не сможет выступать за сборную России.
"Вольдемар Антон не может быть заигран за сборную России. Обходных путей нет. Если он проводит официальный матч за молодежную сборную, то он должен иметь российский паспорт. Больше никаких исключений. Если не было российского паспорта на тот момент, то все. Что касается смены спортивного гражданства, то в законодательстве РФ ты имеешь право играть за сборную, если ты не потерял право по регламентам ФИФА.
По правилам ФИФА ты не можешь сменить спортивное гражданство, если заигран за молодежку не имея паспорта. Предположим игрок обращается в ФИФА, и они первым делом попросят предоставить список игр от Немецкого футбольного союза. Он предоставляет и там будет прописан какой-нибудь отборочный матч. Потом его спросят: «Был ли у тебя паспорт РФ?» Если не был, то все. Вот Фернандес, например, не был заигран за сборную Бразилии в официальных матчах", — приводят слова Прокопца российские СМИ.
Стоит отметить, что 22-летний Антон провел 9 матчей за молодежную сборную Германии.
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