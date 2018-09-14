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В «Зените» пока не знают, когда сыграют Кокорин и Маммана
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В «Зените» пока не знают, когда сыграют Кокорин и Маммана 

Советский спорт 4 часа назад
Форвард «Зенита» Александр Кокорин и защитник команды Эммануэль Маммана продолжают восстановление после разрыва крестообразных связок колена.
При этом главный тренер питерцев Сергей Семак не готов сказать, когда оба игрока смогут выйти на поле в официальном матче.
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«Зависит от того, как быстро они вольются и почувствуют ритм тренировок вместе с командой, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». — Рано говорить, что они могут выйти и сыграть. Будем отталкиваться от многих факторов.
После такой травмы выйти на искусственное поле, сыграть даже пять или десять минут — это очень большой риск. Будем искать правильный момент, чтобы предоставить им игровую практику. Мы все ждем, когда они начнут помогать нашей команде».
Напомним, 22-летний Маммана получил травму 11 марта в гостевом матче премьер-лиги с «Ростовом», а 27-летний Кокорин — 15 марта в домашнем матче Лиги Европы с «РБ Лейпциг».
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