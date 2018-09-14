Чемпионат Калининграда по спортивному туризму «Золотая осень»

15 сентября состоится открытый чемпионат Калининграда по спортивному туризму «Золотая осень» в акватории реки Анграпы.

Соревнования проводятся среди экипажей судов: — Байдарка-2 мужской экипаж — Байдарка-2 смешанный экипаж — Катамаран-2 — Катамаран-4 — Гребные надувные суда с количеством участников не менее 2-х человек: плоты, лодки распашные. Дистанция протяженностью около 17 км. На дистанции установлены этапы: — ориентирования на местности с помощью магнитного компаса. На дистанции будут установлены контрольные пункты, которые необходимо найти и сделать отметку компостером; — начальных навыков водного туризма; — начальных навыков пешеходного туризма. Напоминаем, условия прохождения этапов участники получают за 2 часа до старта. Для прохождения дистанции выдается одна карта на экипаж.