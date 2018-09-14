Смотрите сегодня новый выпуск программы «Вести. Туризм»

Нет возможности провести выходные за городом? Не беда! В Калининграде есть места, посещение которых способно наполнить новыми красками не только выходные, но и будни! В погоню за приключениями вместе с командой «Вести. Туризм»! Поехали!