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ФК «Зеленоград» допустил неожиданное поражение перед финалом Кубка Москвы
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ФК «Зеленоград» допустил неожиданное поражение перед финалом Кубка Москвы 

Префектура Зеленоградского административного округа + ещё 1 3 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В рамках 22 тура Первенства России среди команд III дивизиона (зона «Москва») ФК «Зеленоград» играл на выезде со столичным «Зенитом».
В 1-м тайме соперник оказал «Зеленограду» упорное сопротивление, большую часть ударов по зенитовским воротам пришлось производить из-за пределов штрафной площади. В конце 1-го тайма после удара головой лучшего бомбардира «Зеленограда» Сергея Кутузова мяч попал в перекладину, а спустя несколько секунд удар из-за штрафной Никиты Рыгина парировал вратарь.
В самом начале 2-го тайма зенитовцы, разыграв комбинацию «стенка», потревожили голкипера «Зеленограда» Александра Устинова ударом в створ. На 52-й минуте неудачная игра зеленоградцев в своей штрафной привела к пропущенному мячу. Оставалось играть много времени. Зеленоградцы атаковали большими силами, подавали многочисленные «стандарты». Но время шло, а гола все не было. Зенитовцы не сидели в глухой обороне, совершали вылазки в штрафную зелено-белых и вынуждали Устинова вступать в игру. На 78-й минуте против вышедшего на замену нападающего «Зеленограда» Максима Лепского в штрафной был совершен фол, арбитр назначил пенальти, который Кутузов выполнил неудачно: мяч пролетел рядом со штангой.
До финального свистка арбитра «Зеленограду» не удалось хотя бы раз поразить ворота «Зенита» и уйти от поражения. Эта неудача зелено-белых сыграла на руку их основным конкурентам («Росичу» и ФШМ), которые свои матчи выиграли.
15 сентября ФК «Зеленоград» проведет один из важнейших матчей сезона — финал Кубка Москвы среди ЛФК. Соперником станет «Росич». Место проведения игры — стадион «Крылья Советов (Москва, проспект Буденного, д. 17а). Начало в 12.00.
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