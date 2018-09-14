79-е заседание Экономического совета СНГ на ВДНХ (ФОТО)

В Москве 14 сентября на ВДНХ в павильоне №34 «Космос» проходит 79-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств.

В ходе мероприятия вице-премьер-министры стран Содружества обсудят реализацию положений Договора о зоне свободной торговли и ряда межгосударственных программ, а также подготовку к проведению в государствах-участниках СНГ переписей населения в 2020 году.

Члены Экономического совета СНГ рассмотрят проекты Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств-участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, протоколы о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи и об обмене информацией в электронном виде между участниками СНГ для осуществления налогового администрирования, а также новую редакцию межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

В ходе заседания будут представлены отчеты межгосударственных советов по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах и по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.

Также участники мероприятия согласуют долевые взносы государств СНГ на финансирование в 2019 году плана мероприятий по реализации основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн — участников локальных конфликтов и членов их семей на период до 2020 года.

Ожидается, что стороны обсудят целый ряд финансовых и организационных вопросов, а также ознакомятся с информационно-аналитическими и справочными материалами.

Перед началом заседания участники Экономического совета СНГ осмотрели выставочно-торговые центры государств — участников Содружества.

Экономический совет СНГ — главный исполнительный орган, который обеспечивает выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ в сфере экономики.

Совет состоит из заместителей глав правительств государств-участников СНГ. В заседаниях органа участвует председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ с правом совещательного голоса.

Экономический совет СНГ для реализации своих функций вырабатывает и вносит на рассмотрение высших органов Содружества предложения и проекты документов о вопросах экономического и социального характера, проводит консультации в области экономической и социальной политики стран СНГ по вопросам, представляющим взаимный интерес, содействует обмену опытом и информацией в указанных областях.

При совете на постоянной основе действует комиссия по экономическим вопросам, которая состоит из полномочных представителей государств -участников СНГ при Экономическом совете СНГ, а также заместителей председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ с правом совещательного голоса. Она обеспечивает всестороннюю проработку и рассмотрение проектов документов социально-экономического характера, подготавливаемых исполнительным комитетом СНГ и отраслевыми органами, а также осуществляет согласование позиций государств.

Заседания Экономического совета СНГ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а комиссии — не реже раза в месяц.

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