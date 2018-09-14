Футзалист избил судью прямо на поле и был арестован. Жесть в Бразилии

Футзалист «Атлетико Бразиленсе» Альсионе Марселино был арестован после атаки на Маркоса Ногеру, судью матча против «Флуминенсе да Байа» в Бразилии.

Матч подходил к завершению, когда 34-летний полузащитник, недовольный решением арбитра засчитать гол «Флуминенсе», набросился на судью, ударил того головой, а позже, когда Ногера упал на паркет, нанес ему удар по лицу ногой.

Судья после игры, завершившейся победой «Флуминенсе да Байа» со счетом 6:4, был госпитализирован. У Ногеры диагностированы серьезные травмы головы, в том числе трещина в черепе.

Альсионе же будут предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений. Предварительное слушание по делу запланировано на 26 сентября.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.