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Футзалист избил судью прямо на поле и был арестован. Жесть в Бразилии
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Футзалист избил судью прямо на поле и был арестован. Жесть в Бразилии 

SPORT24.ru 3 часа назад
Футзалист «Атлетико Бразиленсе» Альсионе Марселино был арестован после атаки на Маркоса Ногеру, судью матча против «Флуминенсе да Байа» в Бразилии.
Матч подходил к завершению, когда 34-летний полузащитник, недовольный решением арбитра засчитать гол «Флуминенсе», набросился на судью, ударил того головой, а позже, когда Ногера упал на паркет, нанес ему удар по лицу ногой.
Судья после игры, завершившейся победой «Флуминенсе да Байа» со счетом 6:4, был госпитализирован. У Ногеры диагностированы серьезные травмы головы, в том числе трещина в черепе.
Альсионе же будут предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений. Предварительное слушание по делу запланировано на 26 сентября.
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
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