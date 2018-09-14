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Призер Олимпиады Юлия Ефимова рассказала о поведении допинг-офицеров
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Призер Олимпиады Юлия Ефимова рассказала о поведении допинг-офицеров 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о случае неподобающего поведения допинг-офицера.
В разговоре с Sovsport.ru спортсменка заявила, что однажды сотрудник антидопингового агентства без предупреждения приехал к ней на дом, что противоречит правилам.
«Чаще всего приходят домой или в бассейн. А однажды приехали к квартире, когда мы сидели в кафе. Но не в положенное время. Звонят мне: «Приезжайте, ждем у дверей»», — заявила Ефимова.
При этом пловчиха призналась, что отказалась выполнять требования допинг-офицера: «Я им отвечаю: „Извините, не обязана. Я правила знаю“. И они прикатили к нам в ресторан на семейный обед. Хорошо, что кровь не брали в такой обстановке».
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