Григорий Иванов: Погребняк расскажет нашим нападающим, как надо играть

Дмитрий Парфенов : Рассчитываем, что Погребняк вернется в общую группу через месяц

«Мы думаем, что Павел даже не столько забьет много голов, сколько даст нашим нападающим что-то новое, расскажет, как надо играть, — приводит ТАСС слова Иванова. — Мы взяли его как дядьку-наставника, старшего товарища нашим молодым футболистам.

У нас есть молодые нападающие, мы думаем, что в этом плане он нам будет очень полезен».

Напомним, весеннюю часть прошлого сезона 34-летний форварда провел в «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России. После расформирования клуба Погребняк стал свободным агентом.

Сейчас нападающий продолжает восстановление после травмы ахилла.