Павел Рожков: «Любительский футбол? Форму стирали сами, „доширак“ есть не приходилось»

Защитник «Енисея» Павел Рожков рассказал, как ему пришлось провести год в любительской лиге. Воспитанник красноярского футбола с 2015 по 2016 год после ухода из подольского «Витязя» играл за любителей, после чего вернулся в «Енисей», с которым дебютировал в РПЛ в этом сезоне.

— Иногда, нужно сделать шаг назад, чтобы после сделать два вперед. В моем случае, получается, было два шага назад и три вперед (улыбается). Этот непростой жизненный этап был нужен, чтобы проверить меня, наверное… Нужно было его преодолеть. Эти события сделали меня сильнее, как игрока, как личность. Я ни о чем не жалею. Тот же этап карьеры в любителях, как мне кажется, пошел только в плюс. В этом весь футбол. Он дал мне испытания и вознаградил за то, что я смог их преодолеть!

— Что заставило вас из второй лиги уйти в любители? Не было предложений?

— Когда я уходил из Подольска, тогда уже было два перехода в рамках одного трансферного окна… Поэтому я поехал обратно в Красноярск. Мне предложили в «Реставрации» потренироваться, поиграть, после этого я как-то задержался. Тогда у меня уже родился сын и было принято решение остаться здесь, помогать супруге. Видимо, судьба решила так. Мотивировался в любительском футболе тем, что еще смогу поиграть на высоком уровне.

— В тот момент не было мыслей, что пора заканчивать?

— По поводу завершения карьеры, наверное, нет. Быть футболистом — это до гроба. Всегда будет желание играть, играть, играть, даже после завершения карьеры. Я как раз из таких.

— С какими трудностями столкнулись на любительском уровне, кроме падения уровня инфраструктуры?

— Когда играешь на профессиональном уровне, тогда просто приходишь на тренировку заниматься любимым делом. Ни о чем не думаешь кроме, как выходить на поле и играть. С транспортом, проживанием вопросы всегда решены, форма постирана и разложена. На любителях в этом плане по-другому. Но я ничем шокирован не был, знал же, куда шел. Добирались на матче на обычном автобусе или поезде, форму стирали сами, «Доширак» есть не приходилось, ничего ужасного не припомню.

— Если резюмировать — за счет чего удалось из любителей дойти до премьер-лиги?

— Наверное, помогло желание и характер. Сказал сам себе — все или ничего. Либо я это делаю, либо больше ничего не стою в этой жизни. Просто задался этой целью.