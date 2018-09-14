Педро Роша: Очень лестно, что Федун видит во мне замену Промесу

— Был непростой период, когда не играл, — приводит слова 23-летнего бразильца официальный сайт клуба. — Даже успел немного загрустить, но здесь надо понимать, что в таких трудных ситуациях необходимо много работать, пахать, чтобы, когда представится возможность, проявить себя в игре, быть к этому готовым. И я старался. А в тот момент, когда прозвучала моя фамилия в «старте» на установке перед матчем с «Зенитом» , был на седьмом небе от счастья!

Леонид Арнольдович Федун на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос о замене Промесу, произнес: «Роша может вписаться в игру „Спартака“ и даже усилить ее». — Мне очень лестны слова, которые сказал про меня президент, и я стараюсь показать максимум своих возможностей.

Напомним, 23-летний бразилец впервые сыграл за «Спартак» в нынешнем сезоне в матче шестого тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:0).

Всего за один год в клубе Роша сыграл за красно-белых в 15 матчах, забил один гол и сделал две голевые передачи.