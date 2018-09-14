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Игрок «Спартака» Роша: уход Промеса — шанс для меня
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Игрок «Спартака» Роша: уход Промеса — шанс для меня 

Газета.Ru + ещё 9 42 минуты назад
Фото: www.gazeta.ru
Нападающий московского "Спартака" Педро Роша заявил, что с уходом в «Севилью» Квинси Промеса надеется стать игроком стартового состава столичного клуба, передает "Советский спорт".
Об этом бразилец рассказал в интервью пресс-службе красно-белых.
"Мы с Промесом играли на одном фланге и одной позиции. Квинси — большой профессионал. Желаю ему удачи на новом месте, в новом клубе. Сам же стараюсь больше верить в свои силы и доказывать делом, что действительно могу хорошо играть", — сказал нападающий.
23-летний Роша впервые сыграл за «Спартак» в нынешнем сезоне в матче 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0).
Ранее сообщалось, что Спартак" выжил в Петербурге.
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