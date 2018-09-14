Игрок «Спартака» Роша: уход Промеса — шанс для меня

Об этом бразилец рассказал в интервью пресс-службе красно-белых.

"Мы с Промесом играли на одном фланге и одной позиции. Квинси — большой профессионал. Желаю ему удачи на новом месте, в новом клубе. Сам же стараюсь больше верить в свои силы и доказывать делом, что действительно могу хорошо играть", — сказал нападающий.

23-летний Роша впервые сыграл за «Спартак» в нынешнем сезоне в матче 6-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0).

Ранее сообщалось, что Спартак" выжил в Петербурге.