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Елена Мелихова перейдет из городской думы Ростова в донской парламент
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Елена Мелихова перейдет из городской думы Ростова в донской парламент 

Деловое сообщество 3 часа назад
Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Елена Мелихова сложила полномочия в связи с получением мандата в Законодательном собрании Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе законодательного органа южной столицы.
В думе Елена Мелихова была членом комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения. Место в Законодательном собрании она получила от партии «Единая Россия» после того, как донской губернатор Василий Голубев, а также его заместитель Сергей Бондарев вместе с мэром Батайска Валерием Путилиным отказались от своих мандатов.
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