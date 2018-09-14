Елена Мелихова перейдет из городской думы Ростова в донской парламент

Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Елена Мелихова сложила полномочия в связи с получением мандата в Законодательном собрании Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе законодательного органа южной столицы.