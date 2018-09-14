Елена Мелихова перейдет из городской думы Ростова в донской парламент 

Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Елена Мелихова сложила полномочия в связи с получением мандата в Законодательном собрании Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе законодательного органа южной столицы.
В думе Елена Мелихова была членом комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения. Место в Законодательном собрании она получила от партии «Единая Россия» после того, как донской губернатор Василий Голубев, а также его заместитель Сергей Бондарев вместе с мэром Батайска Валерием Путилиным отказались от своих мандатов.