Горняки «СУЭК-Кузбасс» получили награды за мировой рекорд

Кемерово, 14 сентября — АиФ-Кузбасс . Награждение горняков бригады Евгения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» состоялось в рамках проходившей в Ленинске-Кузнецком международной научно-практической конференции «Подземная угледобыча ХХI век».

Пятеро шахтёров удостоены юбилейной медали «75 лет Кемеровской области» за установление по итогам августа мирового рекорда добычи из очистного забоя. Вручая награды, начальник департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области Олег Токарев сказал: «Рекорд — не просто красивая цифра. Это, прежде всего, показатель роста производительности труда, что очень важно в современной угольной отрасли. На него начинают равняться и другие угольные компании Кузбасса. Отдельно хочется отметить инженерный корпус компании и предприятия, умеющий просчитывать все технологические нюансы добычи такого уровня. И, конечно, высочайший профессионализм бригады».

Получаю награду, Герой Кузбасса Евгений Косьмин подчеркнул, что одно из главных слагаемых успешной работы — стремление свести к минимуму любые простои. Рекорды легко не даются, горно-геологические условия в лаве не самые простые. И здесь очень важен настрой всего коллектива на достижение максимальной нагрузки на забой. Тем более возможности оборудования позволяют добывать большой уголь.

На церемонии вручения наград представитель фирмы Eickhoff Bergbautechnik GmbH господин Томас Хюрманн отметил: «В мировой угольной отрасли очень внимательно следят за рекордными достижениями. Двадцать лет назад все равнялись на американские шахты по уровню производительности. Десять лет назад вперёд вышел Китай. Но результаты по добыче, показанные в последние два года на шахте имени Ялевского, говорят, что лидерство переходит к российским шахтёрам».