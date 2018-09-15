Гран При Сингапура: Свободные заезды в субботу

Облачно. Сухо. Воздух +30…29С, трасса +36…35С Третья сессия свободных заездов в Сингапуре не слишком информативна — днём температура воздуха и асфальта гораздо выше, чем во время вечерней квалификации и гонки, но это последняя тренировка, так что у команд просто нет другой возможности проверить эффективность найденных за ночь решений.

Команды внесли коррективы после пятничных свободных заездов и сосредоточились на подготовке к квалификации — по ходу сессии почти все использовали только самые мягкие шины HyperSoft.

Макс Ферстаппен потерял половину сессии. Проехав установочный круг, он вернулся в боксы и передал машину механикам, выехав вновь лишь через тридцать минут.

На 35-й минуте Феттель на свежем комплекте HyperSoft проехал круг с новым рекордом трассы — 1:38.054 — этот результат и остался лучшим. Ближе пяти десятых гонщикам других команд подобраться к нему удалось.

Результаты третьей сессии

Пилот

Команда

Время

Разница

Круги

1. С. Феттель

1:38.054 —

19 2. К. Райкконен

Ferrari

1:38.416 0.362 16 3. Л. Хэмилтон

Mercedes

1:38.558 0.504 14 4. В. Боттас

Mercedes

1:38.603 0.549 17 5. Д. Риккардо

Red Bull

1:39.186 1.132 14 6. М. Ферстаппен

Red Bull

1:39.265 1.211 10 7. Р. Грожан

Haas

1:39.747 1.693 14 8. Э. Окон

Racing Point

1:40.073 2.019 14 9. C. Перес

Racing Point

1:40.231 2.177 14 10. Ф. Алонсо

McLaren

1:40.254 2.200 10 11. Н. Хюлкенберг

1:40.450 2.396 17 12. К. Магнуссен

Haas

1:40.559 2.505 13 13. К. Сайнс

Renault

1:40.591 2.537 14 14. П. Гасли

Toro Rosso

1:40.686 2.632 16 15. С. Вандорн

McLaren

1:40.798 2.744 15 16. Ш. Леклер

Sauber

1:40.915 2.861 20 17. Б. Хартли

Toro Rosso

1:41.562 3.508 18 18. С. Сироткин

Williams

1:41.884 3.830 19 19. М. Эриксон

Sauber

1:41.953 3.899 18 20. Л. Стролл

Williams

1:42.220 4.166 18