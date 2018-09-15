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Гран При Сингапура: Свободные заезды в субботу
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Гран При Сингапура: Свободные заезды в субботу 

F1News.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: F1News.ru
Облачно. Сухо. Воздух +30…29С, трасса +36…35С  Третья сессия свободных заездов в Сингапуре не слишком информативна — днём температура воздуха и асфальта гораздо выше, чем во время вечерней квалификации и гонки, но это последняя тренировка, так что у команд просто нет другой возможности проверить эффективность найденных за ночь решений.
Команды внесли коррективы после пятничных свободных заездов и сосредоточились на подготовке к квалификации — по ходу сессии почти все использовали только самые мягкие шины HyperSoft.
Макс Ферстаппен потерял половину сессии. Проехав установочный круг, он вернулся в боксы и передал машину механикам, выехав вновь лишь через тридцать минут.
На 35-й минуте Феттель на свежем комплекте HyperSoft проехал круг с новым рекордом трассы — 1:38.054 — этот результат и остался лучшим. Ближе пяти десятых гонщикам других команд подобраться к нему удалось.
Результаты третьей сессии
Пилот
Команда
Время
Разница
Круги
1. С. Феттель
Ferrari
1:38.054  —
19  2. К. Райкконен
Ferrari
1:38.416  0.362  16  3. Л. Хэмилтон
Mercedes
1:38.558  0.504  14  4. В. Боттас
Mercedes
1:38.603  0.549  17  5. Д. Риккардо
Red Bull
1:39.186  1.132  14  6. М. Ферстаппен
Red Bull
1:39.265  1.211  10  7. Р. Грожан
Haas
1:39.747  1.693  14  8. Э. Окон
Racing Point
1:40.073  2.019  14  9. C. Перес
Racing Point
1:40.231  2.177  14  10. Ф. Алонсо
McLaren
1:40.254  2.200  10  11. Н. Хюлкенберг
Renault
1:40.450  2.396  17  12. К. Магнуссен
Haas
1:40.559  2.505  13  13. К. Сайнс
Renault
1:40.591  2.537  14  14. П. Гасли
Toro Rosso
1:40.686  2.632  16  15. С. Вандорн
McLaren
1:40.798  2.744  15  16. Ш. Леклер
Sauber
1:40.915  2.861  20  17. Б. Хартли
Toro Rosso
1:41.562  3.508  18  18. С. Сироткин
Williams
1:41.884  3.830  19  19. М. Эриксон
Sauber
1:41.953  3.899  18  20. Л. Стролл
Williams
1:42.220  4.166  18
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