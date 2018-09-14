Роша — об уходе Промеса: «Квинси — большой профессионал. Желаю ему удачи на новом месте»

Нападающий "Спартака" Педро Роша в интервью клубной пресс-службе согласился, что уход форварда Квинси Промеса в «Севилью» для него — шанс вписаться в игру команды. Также футболист добавил, что надеется в скором времени проявить себя в стане красно-белых.

Леонид Арнольдович Федун на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос о замене Промесу, произнес: «Роша может вписаться в игру „Спартака“ и даже усилить ее».

— Мне очень лестны слова, которые сказал про меня президент, и я стараюсь показать максимум своих возможностей.

— Понимаете, что уход Промеса — ваш шанс?

— Да. Мы с Промесом играли на одном фланге и одной позиции. Квинси — большой профессионал. Желаю ему удачи на новом месте, в новом клубе. Сам же стараюсь больше верить в свои силы и доказывать делом, что действительно могу хорошо играть.

— В вашей карьере ведь уже не впервые складывается ситуация, когда приходится доказывать свое место в составе.

— Это правда. Когда только подписал свой первый контракт с профессиональной командой, мне тоже поначалу не хватало места в составе, который был уже сыгран и сбит. Но я работал, и, как говорится, землю грыз, чтобы закрепиться в основе и играть с первых минут. Мне это удалось, и надеюсь, что в скором времени мне представится еще много возможностей проявить себя в «Спартаке».