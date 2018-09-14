JD Power определило лучший автомобиль мира

Не смотря на то, что существуют бесконечные по своему объему и глубине рейтинги, издание JD Power подошло к своему рейтингу серьезнее всех.

Рейтинг составлялся на основании 600 тысяч опрошенных водителей и более чем 3,2 миллионов отзывов с 2013 по 2018 годы.

По итогам настолько дотошного анализа каждой из существующих серийных моделей присваивался рейтинг от 0 до 100. Аналитики учитывали как отзывы, так и награды, продажи, соотношение цены и качества, надежность и многие другие параметры.

Более 600 моделей получили больше 80 баллов. По итогам исследования, в лучшую десятку вошли: На 10 месте — Cadillac Escalade с 90 очками. 9 место занял BMW 7 Series с тем же количеством очков. 8 стал Porsche 718, который имеет точно такое же количество очков. На 7 месте обосновался Lexus RX, опережающий три предыдущие машины на 1 очко. На 6 месте — Lincoln Navigator, который с 91 очком, похоже, является лучшим внедорожником. На полпути к автомобильному Олимпу — Porsche Macan, по очкам равный Навигатору. До третьего места не дотянулся Lincoln Continental, которому начислили 92 очка. Бронзу получил седан Mercedes-Benz S-Class с 92 очками. Серебро ушло внешне неприметному Genesis G90 с его 93 очками. И на первом месте расположился Porsche 911, при 94 очках.

Таким образом, лучшим автомобилем в мире по самому масштабному исследованию на сегодняшний день является Порш 911.