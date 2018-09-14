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«Эвертону» грозит снятие очков за тайные переговоры с Силвой
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«Эвертону» грозит снятие очков за тайные переговоры с Силвой 

LiveSport.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Английская Премьер-лига начала расследование в отношении «Эвертона» в связи с назначением главным тренером Марко Силвы, ранее работавшим в «Уотфорде», сообщает Sky Sports.
Клуб из Ливерпуля обвиняется в тайных переговорах со специалистом.
Если клуб будет признан виновным в том, что пытался договориться со специалистом, не поставив в известность «шершней», «ириски» могут быть оштрафованы на значительную сумму или лишены очков.
Предполагается, что выбранные Премьер-лигой адвокаты смогут запросить электронную переписку и записи телефонных переговоров Силвы с двумя клубами, чтобы собрать доказательства.
Силва покинул пост главного тренера «Уотфорда» в январе 2018 года, а в мае возглавил «Эвертон».
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