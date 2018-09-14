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Роша: «В ноябре ждем с женой первенца. На этом поле я победил»
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Роша: «В ноябре ждем с женой первенца. На этом поле я победил» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Нападающий «Спартака» Педро Роша в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как ему живется в Москве, а также сообщил, что они с женой ждут в ноябре первого ребенка.
«Моя жизнь в Москве налажена. В быту у меня есть хороший помощник — мой водитель Марат. Он меня доставляет по необходимым адресам, может объяснить какие-то нюансы, решает сложные ситуации. Поэтому не могу вспомнить никаких случаев недружелюбного отношения ко мне в России. А вот по отношению к водителю — да, был такой эпизод недавно. Мы стояли в пробке, вдруг подъезжает другой автомобиль, подрезает нас. В итоге выяснения отношений оба водителя чуть не подрались. Для меня это, безусловно, было необычно. В Бразилии такого просто не бывает.
Мы нередко выезжаем гулять в центр Москвы, на Красную площадь. Периодически фотографируемся там. Вот последняя фотография тоже оттуда — нам тогда не повезло немножко с погодой. Было прохладно и ветрено. Поэтому мы чуть не околели во время фотосессии. Естественно, непросто, когда ты приезжаешь из Бразилии в Россию, адаптироваться к холодам. Поначалу было тяжело. Но сейчас к наступающей осени и будущей зиме я готов. Мой гардероб значительно пополнился теплыми вещами.
Что касается личной жизни, то мы с любимой уже четыре года живем вместе, после этого сделал ей предложение. Она приняла его не раздумывая, и мы поженились. А в ноябре ждем пополнения в семье. Это мой первенец, и, конечно, на этом поле я, можно сказать, победил», — цитирует Рошу пресс-служба «Спартака».
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