«Химки» креативно объявили о переходе трехкратного чемпиона России

Экс-полузащитник сборной России Александр Рязанцев перешел в «Химки», сообщает официальный сайт клуба.

Подмосковный клуб клуб записал видеооролик с футболистом, который пародирует самого себя многолетней давности. Тогда он отказался давать интервью после матча, сославшись на пирожки.

Хавбек являлся свободным агентом и достался «Химкам» бесплатно.