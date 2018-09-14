«Химки» креативно объявили о переходе трехкратного чемпиона России 

Экс-полузащитник сборной России Александр Рязанцев перешел в «Химки», сообщает официальный сайт клуба.
Подмосковный клуб клуб записал видеооролик с футболистом, который пародирует самого себя многолетней давности. Тогда он отказался давать интервью после матча, сославшись на пирожки.
Хавбек являлся свободным агентом и достался «Химкам» бесплатно.
32-летний Рязанцев ранее выступал за «Москву», «Рубин», "Зенит", «Урал» и «Амкар». За сборную России сыграл 5 матчей. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России.