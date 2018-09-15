Тихонов о разгроме от «Арсенала»: мы выглядели безобразно 

Наставник самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о причинах разгромного поражения от тульского «Арсенала» со счетом 0:4 в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги, сообщает Sport24.
"Сегодня у нас многое не получилось. Мы рассыпались после второго гола. «Арсенал» же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. «Арсенал» же играл здорово", — цитирует российского специалиста официальный сайт «Крыльев Советов».
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию