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Тихонов о разгроме от «Арсенала»: мы выглядели безобразно
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Тихонов о разгроме от «Арсенала»: мы выглядели безобразно 

Газета.Ru + ещё 9 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Наставник самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о причинах разгромного поражения от тульского «Арсенала» со счетом 0:4 в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги, сообщает Sport24.
"Сегодня у нас многое не получилось. Мы рассыпались после второго гола. «Арсенал» же поймал кураж. Мы долго не могли приспособиться к полю, не смогли найти свою игру. Мы выглядели безобразно, мы были никакими. «Арсенал» же играл здорово", — цитирует российского специалиста официальный сайт «Крыльев Советов».
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