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Черчесов: «Не надо искать подтексты в ситуации с автограф-сессией Дзюбы. Через барьеры он не прыгал»
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Черчесов: «Не надо искать подтексты в ситуации с автограф-сессией Дзюбы. Через барьеры он не прыгал» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию, случившуюся с нападающим Артемом Дзюбой. Форвард не принимал участия в товарищеском матче сборной России против Чехии (5:1) из-за повреждения, но перед походом к доктору провел автограф-сессию, что возмутило многих болельщиков и журналистов.
«Он же, когда расписывался, не перепрыгивал через барьеры. Я тоже расписываюсь. Давайте не будем тут искать подтексты. Если человек не готов выйти на поле в том или ином матче и принести пользу, то мы принимаем определенные решения. Артему нужно было провести обследование», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
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