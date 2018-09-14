Черчесов: «Не надо искать подтексты в ситуации с автограф-сессией Дзюбы. Через барьеры он не прыгал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию, случившуюся с нападающим Артемом Дзюбой . Форвард не принимал участия в товарищеском матче сборной России против Чехии (5:1) из-за повреждения, но перед походом к доктору провел автограф-сессию, что возмутило многих болельщиков и журналистов.

«Он же, когда расписывался, не перепрыгивал через барьеры. Я тоже расписываюсь. Давайте не будем тут искать подтексты. Если человек не готов выйти на поле в том или ином матче и принести пользу, то мы принимаем определенные решения. Артему нужно было провести обследование», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».