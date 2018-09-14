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53-летний Кучинскас стал самым возрастным профессиональным хоккеистом России
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53-летний Кучинскас стал самым возрастным профессиональным хоккеистом России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Самым возрастным профессиональным хоккеистом России четвёртый год подряд стал президент и владелец хоккейного клуба «Ростов», выступающего в первенстве ВХЛ, 53-летний Робертас Кучинскас.
В первенстве ВХЛ завершилась заявочная кампания на сезон-2018/19. Последним все необходимые процедуры прошёл ХК «Ростов». «Ростовчане» внесли в заявку на сезон 27 игроков, в числе которых 3 вратаря, 10 защитников и 14 нападающих. Робертас Кучинскас заявлен на сезон под 14-м номером.
Напомним, что в первенстве ВХЛ выступают девять команд. Помимо ХК «Ростов» в соревновании участвуют «Алтай», «Красноярские Рыси», «Кристалл», «Мордовия», ХК «Чебоксары», «Челны», «Южный Урал-М» и «Юниор». В матче открытия сезона «Ростов» сыграет с «Чебоксарами».
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