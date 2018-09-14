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В Крюково прошел футбольный, ветеранский турнир памяти А. В. Евсеева
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В Крюково прошел футбольный, ветеранский турнир памяти А. В. Евсеева 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
13 сентября 2018г. состоялся второй ветеранский футбольный турнир, посвящённый памяти Евсеева Анатолия Васильевича, первого Зеленоградского спортивного фотокора газеты 41, футболиста-ветерана, члена КЛФ-75, прекрасного человека, верного надёжного друга, товарища.
Турнир открыли заместитель директора Центра ФК и Спорта Евтюхин В. В. и ответственный секретарь издательского дома 41 Лазаревич И. К.
В турнире приняло участия более 40 футболистов-ветеранов возрастных групп 50 лет + и 60 лет +.
Результаты турнира.
Ветераны 60 лет +.
Победитель ф/к «Крюково», руководитель Зверев В. В.
Ветераны 50 лет +.
1 место — ф/к «Зеленоград», руководитель Самойленко А. В.
2 место — ф/к «Менделеево», руководитель Дорошин В. А.
3 место — ф/к «Субмикрон», руководитель Ветчинин А. Е.
Мероприятие было организовано и проведено Издательским домом 41,
Центром Физкультуры и Спорта и федерацией футбола г. Зеленограда, ГБУ «ФАВОРИТ» и спортивным активом нашего города.
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