В Крюково прошел футбольный, ветеранский турнир памяти А. В. Евсеева

13 сентября 2018г. состоялся второй ветеранский футбольный турнир, посвящённый памяти Евсеева Анатолия Васильевича , первого Зеленоградского спортивного фотокора газеты 41, футболиста-ветерана, члена КЛФ-75, прекрасного человека, верного надёжного друга, товарища.

Турнир открыли заместитель директора Центра ФК и Спорта Евтюхин В. В. и ответственный секретарь издательского дома 41 Лазаревич И. К.

В турнире приняло участия более 40 футболистов-ветеранов возрастных групп 50 лет + и 60 лет +.

Результаты турнира.

Ветераны 60 лет +.

Победитель ф/к «Крюково», руководитель Зверев В. В.

Ветераны 50 лет +.

1 место — ф/к «Зеленоград», руководитель Самойленко А. В.

2 место — ф/к «Менделеево», руководитель Дорошин В. А.

3 место — ф/к «Субмикрон», руководитель Ветчинин А. Е.

Мероприятие было организовано и проведено Издательским домом 41,

Центром Физкультуры и Спорта и федерацией футбола г. Зеленограда, ГБУ «ФАВОРИТ» и спортивным активом нашего города.