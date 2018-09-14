Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар хотел бы вернуться в испанскую «Барселону», которую покинул летом 2017 года. 26-летний форвард жалеет о переезде в Париж, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец связался с представителями «Барселоны» и попросил их помочь ему вернуться в каталонский клуб.

Однако, по данным издания, «сине-гранатовые» не заинтересованы в возвращении своего бывшего игрока.

Причиной, по которой Неймар хочет уехать из ПСЖ, является то, что игрок не хочет конкурировать с Килианом Мбаппе и Эдинсоном Кавани за роль главной звезды команды.

Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллионов евро.

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