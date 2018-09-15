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Шарль Леклер: Команда может быть довольна
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Шарль Леклер: Команда может быть довольна 

F1News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: F1News.ru
В квалификации Гран При Сингапура Шарль Леклер и Маркус Эриксон показали 13 и 14-й результаты. Гонщики Sauber довольны машиной и рассчитывают побороться за очки в гонке…
Шарль Леклер (13-й): «В целом, позитивный день. После третьей тренировки мы прибавили и вышли во вторую часть квалификации. Нам удалось выжать максимум из машины, что всегда является целью, так что команда может быть довольна.
Предстоит длинная и сложная гонка, а из-за жары она станет настоящим вызовом — с нетерпением этого жду».
Маркус Эриксон (14-й): «Интересный день. Третья тренировка получилась сложной — мы не были полностью довольны нашей скоростью, но квалификацию начали с уверенностью в своих силах.
Первая сессия прошла гладко, я был доволен своим выступлением. К сожалению, вторая сессия сложилась не так, как хотелось. Мне было комфортно в машине, но не удалось достаточно прибавить, чтобы выйти в финал.
Борьба в средней группе очень плотная, нужно сосредоточиться на контроле износа шин и выбрать правильную стратегию — тогда возможен хороший результат. С нетерпением жду завтрашнего дня».
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